PUNTO 2 - Ferragamo, debutto in forte rialzo a Piazza Affari

MILANO, 29 giugno (Reuters) - Debutto brillante per Ferragamo (SFER.MI) che questa mattina ha fatto il suo ingresso a Piazza Affari registrando rialzi fino a superare il 9%. Un prezzo di collocamento appropriato e una giornata positiva per i mercati azionari europei sull'ottimismo per un'evoluzione positiva per la crisi greca hanno favorito gli acquisti sulla prima matricola del 2011 sull'Mta.

Il titolo del gruppo del lusso fiorentino chiude in rialzo del 10,56% a 9,95 euro rispetto al prezzo di Ipo di 9 euro, con scambi a poco meno di 7,5 milioni di pezzi.

L'indice FTSE Mib .FTMIB sale del'1,4% circa e il paniere europei dei titoli del lusso .SXQP avanza dello 0,7%.

"Abbiamo affrontato momenti difficili sulle borse, ma ce l'abbiamo fatta", ha commentato il presidente della casa di moda Ferruccio Ferragamo nel corso della cerimonia di quotazione che si è svolta a Piazza Affari.

Secondo un gestore "il titolo non è stato collocato a un prezzo eccezionale, i multipli erano alti ma appropriati a nostro avviso. La società ha una storia eccellente ed il mercato compra questo".

Al termine dell'offerta globale Ferragamo aveva fissato il prezzo delle azioni poco sotto il valore centrale della forchetta di prezzo tra 8 e 10,5 euro e dopo avere ricevuto una domanda pari a 3,6 volte l'offerta.