Sem, deposito prospetto non prima di dieci giorni - fonte

MILANO, 16 giugno (Reuters) - Sorgenti Emiliane Modena (Sem) ieri sera ha ottenuto il nulla osta della Consob al prospetto informativo sull'Ops, ma la società potrebbe non depositare il documento prima di dieci giorni, mentre tiene gli occhi puntati sulla situazione dei mercati finanziari.

Lo riferisce una fonte vicina all'operazione.

"La presentazione del prospetto potrebbe non avvenire prima di dieci giorni, ma comunque entro fine mese", spiega la fonte.

"Nel pre-marketing la società ha avuto riscontri positivi e adesso monitora con molta attenzione la situazione dei mercati finanziari" aggiunge la stessa fonte.

Ieri il principale listino della borsa milanese ha toccato i minimi dell'anno, a 19.628 punti .FTMIB.

La società, che punta ad approdare al segmento Star di Piazza Affari con un'offerta tutta in aumento di capitale, offrirà 15 milioni di azioni, puntando a un flottante massimo del 49% dopo la quotazione, secondo quanto spiegato da un'altra fonte che ha potuto vedere un prospetto ridotto.

L'offerta, dedicata in parte al retail in Italia e in parte agli istituzionali italiani ed esteri, include una greenshoe del 15%.

L'obiettivo dell'Ipo, secondo quanto emergerebbe dal prospetto, è l'espansione: la società intende fare acquisizioni di piccoli operatori locali attivi nel campo dell'acqua minerale, ma anche che producono prodotti alternativi.

In una precedente intervista a Reuters, l'Ad del gruppo Marcello Fiorani aveva dichiarato l'intenzione di "proseguire la crescita per linee esterne, portare avanti il modello di business fatto di stabilimenti produttivi vicini alla realtà distributiva" e aveva sottolineato che il settore è molto frammentato.

Sem è attiva nell'imbottigliamento, produzione e distribuzione di acque minerali naturali (soprattutto a private labe, ma anche a brand label) e di soft drink e anche nel campo dell'acqua in boccioni.

L'azionariato vede la famiglia Balugani al 67% e la famiglia Brandoli al 33%. "Posso dire che la proprietà non si disimpegna", aveva detto l'AD nella stessa intervista.

Sem ha chiuso il 2010 con ricavi pari a 45,6 milioni, un Ebitda di 8,9 milioni e un utile netto di 2,8 milioni. L'indebitamento è quasi nullo.

Dal prospetto, secondo quanto riferito dalla fonte, emerge che l'azienda punta a ottenere nel 2013 vendite nette per 53 milioni, un Ebitda di 10,6 milioni e un profitto netto di 4,2 milioni. Global coordinator dell'operazione è Banca Akros, che agisce anche in qualità di responsabile del collocamento per l'offerta pubblica, oltre che di sponsor e specialista. Intermonte agirà, insieme ad Akros, in qualità di joint bookrunner del collocamento istituzionale.