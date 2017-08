Fiat, a oggi Ipo Chrysler è opzione più semplice - Marchionne

MONTEROTONDO DI GAVI (Alessandria), 14 giugno (Reuters) - Fiat FIA.MI ritiene che a oggi l'opzione più semplice per Chrysler sia quella di un ritorno a Wall Street rispetto a un'acquisizione della partecipazione di Veba da parte del gruppo di Torino.

"Penso che l'opzione più semplice sia l'Ipo", ha detto l'AD Sergio Marchionne a margine della presentazione del nuovo Crossover Freemont a chi gli chiedeva se Fiat intendesse quotare il gruppo americano o acquistare la partecipazione di Veba in Chrysler.

"Non possiamo mettere in pericolo il rating Fiat" per Chrysler, ha sottolineato.

Marchionne ha poi aggiunto di non essere in trattative con Veba per l'acquisizione della sua partecipazione in Chrysler.

L'AD ha inoltre escluso un ritorno di interesse per Opel. Nei giorni scorsi indiscrezioni di stampa hanno parlato dell'intenzione di GM (GM.N) di vendere la controllata europea.

Sulla Russia Marchionne ha spiegato che Fiat ha presentato un piano produttivo ma "non c'è ancora un accordo col governo".