Prada, offerta da 2,6 mld dlr sottoscritta 5 volte a HK - fonte

HONG KONG, 13 giugno (Reuters) - L'Ipo di Prada sulla piazza di Hong Kong, che dovrebbe raccogliere 2,6 miliardi di dollari, ha attratto una domanda cinque volte superiore all'offerta.

Lo ha riferito ieri a Reuters una fonta vicina al dossier, mentre un portavoce del gruppo del lusso non ha voluto commentare l'indiscrezione.

Prada ha stabilito la scorsa settimana per il debutto in borsa una forchetta di prezzo indicativa tra 36,5 e 48 dollari di Hong Kong, valorizzando in questo modo la società tra 11,4 e 14,6 miliardi di dollari (7,8-9,9 miliardi di euro).

L'offerta pubblica iniziale prevede 423,3 milioni di azioni - una quota di 16,5% del capitale - in un'operazione del valore massimo di 2,6 miliardi di dollari.