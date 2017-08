Fiat, discussione con Veba su quota Chrysler ha ampi spazi - AD

TORINO, 6 giugno (Reuters) - Per la discussione tra Fiat FIA.MI e Veba sulla quota del fondo pensioni in Chrysler non ci sono tempi stretti.

Lo ha detto l'AD di Fiat, Sergio Marchionne, a margine di un evento.

"Non siamo obbligati ad acquistare (la quota di Veba)", ha spiegato Marchionne.

"Abbiamo il diritto per una porzione del loro interesse. Si comincerà a discutere nella seconda metà del 2012. Loro non possono costringere la società a fare una Ipo fino al 2013, abbiamo grande spazio davanti", ha aggiunto.