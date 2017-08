Moncler, Ipo rimane obiettivo strategico nel medio termine

PARIGI, 6 GIUGNO (Reuters) - La società d'investimenti Eurazeo (EURA.PA) ha reso noto in una conference call che l'Ipo di Moncler, di cui Eurazeo ha acquisito il 45% del capitale, rimane un obiettivo strategico nel medio termine, ma non avverrà nei prossimi mesi.

In una nota emessa in precedenza, Moncler e i suoi azionisti avevano comunicato che, valutate le condizioni dei mercati finanziari, avevano deciso di non procedere all'offerta pubblica di vendita e di rinviare il progetto a una fase successiva. [ID:nLDE75504K]