PUNTO 1 - Ipo, Prada collocherà 16,5% capitale post-aumento

HONG KONG, 1 giugno (Reuters) - Prada punta a collocare 423,3 milioni di azioni nell'Ipo ad Hong Kong, pari al 16,5% del capitale post-aumento.

E' quanto si legge nel term-sheet relativo al collocamento della casa di moda italiana.

Nel documento si legge che il gruppo guidato da Patrizio Bertelli utilizzerà il 75% dei proventi dell'Ipo per espandere e sviluppare il business nei prossimi 12-18 mesi, mentre il 15% verrà destinato al pagamento dei debiti bancari. La parte restante verrà utilizzata per rimpolpare il working capital e per altri scopi generali.

L'offerta è composta per il 14% da azioni rivenienti da un aumento di capitale, mentre il restante 86% è rappresentato da titoli messi in vendita dagli attuali azionisti, ovvero Prada Holding BV (72% dei titoli ceduti) e Intesa Sanpaolo (ISP.MI) (28%).

Il 10% dell'offerta è riservato al pubblico indistinto, mentre il 90% è destinato agli investitori istituzionali.

E' prevista un'opzione di greenshoe, pari al 15% dell'offerta complessiva, ovvero 63,5 milioni di titoli, messa a disposizione da Prada Holding BV.

Prada Holding sarà vincolata da una clausola di lock-up di 12 mesi, mentre la società e Intesa Sanpaolo non potranno vendere titoli per sei mesi.

Partito il 23 maggio scorso, il pre-marketing terminerà il 3 giugno, dopo aver toccato Hong Kong, Singapore, Londra, Parigi, New York e Boston. L'offerta partirà il 6 giugno e si chiuderà il 16 giugno. Il relativo roadshow vedrà le stesse tappe del pre-marketing, più Milano. Il giorno seguente è previsto il pricing. Il debutto sul listino di Hong Kong è fissato per il 24 giugno.

Il via libera della borsa di Hong Kong alla quotazione della casa di moda è arrivato il 20 maggio scorso.

Bookrunner e global coordinator dell'operazione sono Goldman Sachs (GS.N), il broker Clsa (gruppo Credit Agricole (CAGR.PA)), Banca Imi (gruppo Intesa Sanpaolo (ISP.MI)) e UniCredit (CRDI.MI)).