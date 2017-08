Prada, Borsa di Hong Kong dà via libera a quotazione - IFR

HONG KONG, 20 maggio (Reuters) - Prada ha ricevuto il via libera alla quotazione dalla borsa di Hong Kong, un passo avanti decisivo per l'Ipo da circa 2 miliardi di dollari del gruppo del lusso.

Lo ha reso noto IFR, un servizio di Thomson Reuters.

Il semaforo verde è arrivato dopo che la società ha incontrato ieri in serata il comitato quotazioni della borsa di Hong Kong.

L'Ipo è la prima a Hong Kong per un gruppo italiano.

Una fonte aveva detto martedì scorso che Prada avrà un paio di settimane per fare il pre-marketing e poi altre due settimane per il roadshow. Il debutto in borsa è atteso entro la terza settimana di giugno.