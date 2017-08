Prada, borsa Hong Kong dovrebbe dare ok a Ipo giovedì - fonte

MILANO, 17 maggio (Reuters) - La borsa di Hong Kong dovrebbe decidere giovedì prossimo se dare il via libera alla quotazione di Prada sul proprio listino. Lo ha detto una fonte vicina alla situazione.

Prima di lanciare una Ipo (Initial public offering), tutte le società devono infatti ricevere l'approvazione formale dal comitato della Borsa di Hong Kong che si occupa delle quotazioni.

Se Prada giovedì otterrà il via libera, avrà poi un paio di settimane per il pre-marketing dell'Ipo e poi altre due settimane per il road-show, con la quotazione attesa per la terza settimana di giugno, ha precisato la fonte.

L'Ipo di Prada potrebbe valere circa 2 miliardi di dollari, secondo quanto già riferito da alcune fonti, e sarebbe la prima società italiana a quotarsi sul listino di Hong Kong.