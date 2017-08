IPO, Guangdong Development Bank punta a 5,4 mld dlr - stampa

HONG KONG, 17 maggio (Reuters) - Accende i motori una nuova maxi-IPO cinese, quella della banca regionale Guangdong Development Bank che punta a raccogliere 35 miliardi di yuan o 5,4 miliardi di dollari con collocamenti a Shanghai e Hong Kong entro la fine dell'anno, per rafforzarsi patrimonialmente e crescere.

Lo ha detto il presidente Dong Jianyue al settimanale statale Economy and Nation Weekly.

Tra i soci della Guangdong Development ci sono Citigroup Inc (C.N), China Life Insurance Co Ltd (2628.HK) <601628.SS, State Grid Corp of China [STGRD.UL] e Citic Trust Co, mentre a gestire l'offerta saranno dieci banche, tra cui Citi, Goldman Sachs (GS.N), Deutsche Bank (DBKGn.DE) e Bank of America ML (BAC.N), secondo il giornale.