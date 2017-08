Glencore fissa forchetta prezzo Ipo a 480-580 pence per azione

HONG KONG, 4 (Reuters) - Glencore International [GLEN.UL] ha fissato il prezzo della sua Ipo tra 480 e 580 pence per azione, valutando la società 60 miliardi di dollari al valore di metà forchetta.

Il colosso elvetico attivo nel trading di materie prime ha detto che raccoglierà proventi lordi per circa 10 miliardi di dollari dalla quotazione.

Glencore dovrebbe pubblicare il prospetto per l'Ipo oggi in giornata, fornendo dettagli come l'entità delle quote del top management.

L'atteso sbarco in borsa, che potrebbe essere il più grande a Londra a oggi, porterà Glencore sotto i riflettori del pubblico dopo 37 anni.