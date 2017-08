Ipo, Fedrigoni presenta domanda quotazione a Star

MILANO, 19 aprile (Reuters) - Fedrigoni, società attiva nel settore della produzione cartaria e dei prodotti autoadesivi, ha effettuato oggi il filing presso Consob e ha contestualmente presentato a Borsa la domanda di ammissione a quotazione presso il mercato telematico, segmento Star.

Lo annuncia un comunicato della società dopo che il 14 aprile l'assemblea aveva approvato la quotazione.

Mediobanca, si legge in un comunicato, è stata nominata global coordinator. La banca d'affari svolgerà anche i ruoli di responsabile del collocamento per l'offerta pubblica, sponsor e specialista. Consulente strategico dell'operazione è lo studio Partners coadiuvato da Reply. Biscozzi Nobili e Latham & Watkins svolgono il ruolo di consulenti legali per la società, Clifford Chance per il Global Coordinator.

Fedrigoni ha chiuso il 2010 con ricavi di vendita pari a 719,9 milioni (+10,8% rispetto all'anno precedente), un Ebitda di 109,5 milioni e un utile netto di 45,7 milioni.