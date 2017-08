Banche, in prospetti costituende particolari avvertenze - Consob

MILANO, 11 aprile (Reuters) - La Consob ha stabilito che nei prospetti informativi delle banche costituende sia inserita un'avvertenza per evidenziare una serie di informazioni.

In particolare, si legge nella newsletter 'Consob Informa', nel prospetto va evidenziato che la banca ancora non è costituita, che la costituzione avverrà esclusivamente con il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia, che le previsioni di utili sono mere previsioni, che il sottoscrittore effettuerà il versamento delle somme relative alle quote solo dopo la conclusione positiva dell'offerta, che le spese di costituzione saranno ripartite secondo quanto disposto dall'articolo 2338 del codice civile.

Consob indica che le informazioni di cui sopra dovranno essere poste dopo la copertina del prospetto e replicate nel capitolo 'Fattori di rischio'.

In caso di costituende società diverse dalle banche le informazioni andranno adattate.