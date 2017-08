MILANO, 11 aprile (Reuters) - I soci di Sea saranno chiamati ad approvare la proposta di quotazione in borsa ed un aumento di capitale al servizio dell'Ipo e della correlata bonus share all'assemblea ordinaria e straordinaria che si riunirà, in prima convocazione, il 28 aprile e, in seconda convocazione, il 3 maggio.

E' quanto si legge sull'avviso di convocazione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dell'assemblea della società che gestisce gli scali milanesi.