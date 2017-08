IPO, private equity Apollo debutta in grigio al Nyse

NEW YORK, 30 marzo (Reuters) - Debutto in calo per la big del private equity Usa Apollo Global Management LLC (APO.N), che pure era riuscita a spuntare un prezzo di top range e aveva collocato più azioni del previsto.

Alle 16,40 italiane il titolo scambia in discesa dell'1,7% a 18,67 dollari, con un minimo a 18,13 contro il prezzo di IPO a 19 dollari.

Apollo è stata fondata nel 1990 dallo ex banchiere di Drexel Burnham Lambert, Leon Black, ed è la terza big dei fondi chiusi ad approdare a Wall Street dopo Blackstone Group (BX.N) e Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR.N).

Il collocamento è stato complessivamente per 565 milioni di dollari, corrispondenti a una valorizzazione totale vicina a 7 miliardi. A guidare l'operazione Goldman Sachs (GS.N), JPMorgan Chase (JPM.N) e Bank of America Merrill Lynch (BAC.N).

Il benchmark S&P500 .SPX è in rialzo di mezzo punto.