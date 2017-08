PUNTO 1 - Lavoro, Gi Group acquisisce britannica right4staff

(aggiunge dichiarazioni AD in paragrafi 8 e 9)

MILANO, 29 marzo (Reuters) - Gi Group, società italiana che opera nei servizi per il mercato del lavoro, ha acquisito il 100% della britannica right4staff.

L'agenzia britannica, si legge in un comunicato, ha chiuso il 2010 con un fatturato di circa 184 milioni di euro.

Con lo sbarco in Gran Bretagna, Gi Group raggiunge quota 12 paesi in cui è presente.

Stefano Colli-Lanzi, amministratore delegato di Gi Group, ha anticipato che l'acquisizione consentirà al gruppo di chiudere il 2011 "con un fatturato superiore a 1,2 miliardi di euro".

Gi Group, spiega Colli-Lanzi, si è posta l'obiettivo, per i prossimi anni, "di sviluppare ulteriormente la presenza sul mercato britannico, anche in ambiti diversi da quello industriale, e sviluppare l'attività di search & selection".

I termini finanziari della transazione non sono stati comunicati.

Con l'acqusizione di right4staff, le filiali in tutto il mondo di Gi Group diventano 450, con una prevalenza delle filiali straniere (250) rispetto a quelle italiane.

In un'intervista a Reuters di alcuni anni or sono, Colli-Lanzi aveva annunciato l'intenzione di portare Gi Group a Piazza Affari.

Oggi, interpellato nuovamente da Reuters, Colli-Lanzi conferma il progetto di Ipo, precisando "a Milano", perché, anche se "è prematuro" parlarne, Gi Group "è un gruppo italiano, multinazionale". La strategia "è completare il processo di internazionalizzazione", spiega. "Il tema della quotazione si lega alla necessità di mettere a disposizione dell'azienda le risorse per completare il percorso di crescita".

Per quanto riguarda la tempistica dell'Ipo, l'AD indica "probabilmente 2012, al più tardi 2013". Nel frattempo, Gi Group "ha già in cantiere altre acquisizioni. Quest'anno siamo concentrati sull'Europa e, forse, verso la fine del 2011 faremo qualcosa in America Latina".

Il settore dei servizi per il mercato del lavoro è in fermento: il 14 marzo scorso, Openjob e Metis hanno annunciato l'aggregazione, dando vita ad un gruppo da 450 milioni di fatturato.