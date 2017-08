Osram, con Ipo possibilità acquisizioni e alleanze - Siemens

FRANCOFORTE, 29 marzo (Reuters) - Il collocamento in borsa di Osram, controllata Siemens AG (SIEGn.DE), darà alla società la possibilità di realizzare acquisizioni ed alleanze nel settore illuminazione, dice l'AD Siemens Peter Loescher.

Osram, la seconda società del settore, dopo Philips (PHG.AS) e prima di General Electric Co (GE.N), vale, secondo gli analisti, tra 5 e 7 miliardi di euro.

Siemens prevede di portare in borsa oltre il 50% della controllata ma non è ancora stato affidato alcun mandato ufficiale a banche per l'operazione, ha detto il Cfo Joe Kaeser.