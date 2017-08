Germania, CVC vicina ad acquisto Kabel BW per 2,95 mld - fonti

LONDRA/FRANCOFORTE, 18 marzo (Reuters) - La società di private equity CVC è in pole position per acquistare l'operatore cavi tedesco Kabel Baden Wuettemberg per 2,95 miliardi di euro.

Lo riferiscono a Reuters due fonti vicine alla situazione.

Un accordo con CVC, che porterebbe alla più grossa operazione di private equity in Germania quest'anno, eviterebbe i rischi di un'Ipo, annunciata la scorsa settimana da Kabel BW per la prima metà di quest'anno.

Ieri, infatti, la danese ISS ha rinunciato il progetto di Ipo da 2,8 miliardi di dollari a causa dei timori riguardanti la volatilità dei mercati.

CVC batte dunque la concorrenza di Hellman and Friedman e di Liberty Global (LBTYA.O).

Secondo quanto riferito da alcune fonti a Reuters all'inizio di questa settimana, EQT, azionista di riferimento di Kabel BW, chiedeva almeno 3 miliardi di euro.

Una decisione definitiva dovrebbe essere presa nel weekend.

EQT, CVC e Kabel BW non hanno commentato queste indiscrezioni.