IPO, Hutchison quota Porti, a 5,8 mld dlr record in Sudest Asia

SINGAPORE, 28 febbraio (Reuters) - La IPO delle attività portuali dell'uomo più ricco dell'Asia, il magnate di Hong Kong Li Ka-shing, dovrebbe portare nelle casse del gruppo Hutchison Whampoa 0013.HK fino a 5,8 miliardi di dollari. L'operazione promette di essere il maggior collocamento di tutti i tempi nel Sudest asiatico superando la malaysiana Petronas Chemicals (PCGB.KL) che aveva raccolto 4,1 miliardi di dollari nel 2010.

Il range per le "unità" della Hutchison Port Holdings Trust offerte al mercato è tra 0,91-1,08 dollari, si legge nel prospetto del gruppo, che offre fino a 3,9 miliardi di unità escluse le quote che andranno agli investitori strategici (i cosiddetti cornerstone investors cui andrà capitale per 1,6 miliardi) tra cui si contano già i fondi Temasek, il fondo hedge Paulson e Cathay Life.

L'arrivo in borsa è atteso approssimativamente il 18 marzo.

L'investimento è considerato un modo per scommettere sul boom infrastrutturale cinese, in un momento in cui il traffico marittimo interno all'Asia e le rotte da quel continente verso Usa ed Europa crescono in modo esponenziale [ID:nLDE6A80HB].

Gli asset portuali di Hutchison sono a Hong Kong e Shenzhen, two dei porti più attivi al mondo.

"Data la dimensione del HPH Trust, ci aspettiamo che la IPO attragga un interesse significativo" ha detto Sean Quek, resposnabile a Singapore per la ricerca Credit Suisse. Il fatto che a quotarsi sia un Trust con le sue quote - la scelta di Li è legata a vantaggi regolamentari concessi da Singapore ai Trust - rappresenta anche una novità che potrebbe attrarre imitatori. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>

Il gruppo Hutchison opera in 53 paesi con 220.000 addetti e oltre ai servizi portuali ha altre quattro divisioni: immobiliare e hotel; retail; energia e infrastrutture; telecomunicazioni (dove è socio di "3").

Il rendimento previsto dell'investimento nella IPO delle "unità" è tra 5,5 e 6,5%, più basso della media del 7% relativo ai business e property trust quotati a Singapore e per questo "non è interessante con questo range di prezzo" secondo William Lo, analista di Ample Capital che riterrebbe interessante "uno sconto del 20%".

Hutchison Port Holdings Trust ha chiuso il 2010 con utile netto di 655 milioni di dollari e 1,49 miliardi di fatturato. Al massimo del range capitalizzerebbe 9,4 miliardi. Post IPO e post eventuale greenshoe, Hutchison Whampoa e PSA, società pubblica di Singapore, ne manterranno il 32%.