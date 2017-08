Sea, quotazione in borsa non subirà rinvio - Bonomi

MILANO, 3 febbraio (Reuters) - Il presidente di Sea, Giuseppe Bonomi, ha detto che la quotazione in borsa della società non subirà rinvii.

"No, siamo in attesa della formalizzazione dell'atto di indirizzo da parte del Comune di Milano che è contenuto nel bilancio di previsione, che è in via di approvazione, per quanto mi viene riferito", ha detto Bonomi, rispondendo a una domanda su un possibile rinvio del collocamento, durante una presentazione all'aeroporto di Linate a Milano.

La quotazione di Sea è prevista entro quest'anno.

Il Comune detiene l'85% della società.