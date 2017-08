Ipo Philogen, Opvs su 22,93% capitale, prezzo 4,75-6,10 euro

MILANO, 2 febbraio (Reuters) - L'offerta pubblica di vendita e sottoscrizione di azioni della società biotecnologica Philogen, finalizzata alla quotazione su Mta, riguarda il 22,93% del capitale.

E' quanto si legge nel prospetto informativo, che è stato depositato oggi.

L'Opvs prevede che il 10% delle azioni sia riservato al pubblico indistinto e il restante 90% agli istituzionali.

L'intervallo di prezzo indicativo è stato fissato a 4,75-6,10 euro per azione, per una valorizzazione del capitale economico che oscilla fra 170,9 e 219,5 milioni di euro. Il prezzo minimo non è vincolante, mentre quello massimo è vincolante.

Global coordinator sono Banca Imi e Ubs. Imi agisce anche in qualità di responsabile del collocamento e sponsor. L'offerta pubblica avrà inizio alle 9 del 7 febbraio prossimo e terminerà alle 13,30 del successivo 11 febbraio. Il collocamento istituzionale avrà inizio alla data di pubblicazione del prospetto e terminerà l'11 febbraio.

E' prevista, da parte dell'azionista Nerbio Srl, la concessione di un'opzione di greenshoe pari al 10% delle azioni offerte.

I consulenti incaricati sono Eidos Partners (advisor finanziario di Philogen), gli studi legali Chiomenti e Shearman & Sterling per la società e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton per le banche, mentre Kpmg è la società di revisione.