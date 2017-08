PUNTO 1 - Prada, giovedì prossimo Cda su possibile Ipo - fonti

(aggiunge dettagli, background)

MILANO, 21 gennaio (Reuters) - Giovedì 27 gennaio si riunirà il Cda di Prada per discutere del progetto di Ipo.

E' quanto dicono due fonti vicine al dossier.

"Giovedì prossimo si riunirà il Cda", afferma una fonte. "All'ordine del giorno ci sarà il progetto di Ipo".

Una seconda fonte conferma la data della riunione del consiglio della casa di moda.

Prada non ha voluto commentare.

Secondo quanto riportato nelle settimane scorse da diversi organi di stampa, Prada è orientata a quotarsi ad Hong Kong, mentre l'ipotesi di dual listing (Piazza Affari oltre alla borsa asiatica) avrebbe perso quota.

Il 6 ottobre scorso, un portavoce della maison guidata da Patrizio Bertelli aveva dichiarato che "la piazza di Hong Kong è uno dei mercati che Prada sta valutando".

Il successivo 18 novembre, Carlo Mazzi, vice presidente di Prada, aveva detto che un'eventuale Ipo sarebbe avvenuta dove c'è la possibilità di raccogliere più denaro.

Prada ha archiviato i primi nove mesi dell'esercizio 2010 (che si chiuderà il prossimo 31 gennaio) con ricavi in crescita del 31%, a 1,386 miliardi di euro, un Ebitda di 330 milioni (pari al 24% dei ricavi) e un utile netto di 156 milioni.

Il capitale fa capo per il 95% circa alla famiglia di Bertelli e Miuccia Prada, mentre Intesa Sanpaolo (ISP.MI) ha in mano il 5,11%.

Recentemente, un settimanale ha scritto che le banche d'affari maggiormente gettonate per il ruolo di global coordinator sono Goldman Sachs (GS.N) e Clsa (filiale asiatica del Credit Agricole (CAGR.PA)), mentre Banca Imi e UniCredit (CRDI.MI) sono in pole position come bookrunner.

Sempre stando alla stampa, Prada punta ad ottenere, attraverso la quotazione ad Hong Kong, una valutazione di 6 miliardi di euro, sulla base di un bilancio 2010 che vedrà i ricavi a ridosso di quota 2 miliardi e un Ebitda di circa 450 milioni.