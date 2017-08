IPO, per turbine eoliche cinesi Sinovel raccolti 1,4 mld dlr

SHANGHAI, 6 gennaio (Reuters) - La leader cinese delle turbine eoliche Sinovel Wind (601558.SS) ha raccolto 9,5 miliardi di yuan (equivalenti a 1,43 miliardi di dollari) nella prima ipo importante del 2011 in Cina, con un prezzo di offerta che è stato fissato a 90 yuan, top del range indicativo 80-90.

Lo si legge in un comunicato di borsa.

La società, tra i cui concorrenti ci sono la danese Vestas Wind (VWS.CO) e GE (GE.N), ha offerto fino a 105,1 milioni di azioni in un momento in cui la Cina ha un programma quinquennale di investimenti per 1.500 miliardi di dollari nei settori strategici, incluse le rinnovabili.

Sinovel, che non ha ancora fissato la data di esordio alla borsa di Shanghai, viene valutata al prezzo di IPO a un p/e prospettico di 25,21 volte - il consenso sugli utili Thomson Reuters I/B/E/S è 3,57 yuan/azione - parecchio più di Vestas (15 volte) e meglio anche di Gamesa Corporacion Tecnologica GAM.MC (21,11 volte). La connazionale Xinjiang Goldwind (002202.SZ) spunta un multiplo di 17 sul p/e 2011. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Graphic on global top 10 wind turbine makers:

link.reuters.com/dun94r Graphic on new wind capacity added in 2009: link.reuters.com/cun94r

Graphic showing global wind installations:

here

FACTBOX on wind turbine suppliers: [ID:nLDE64N116] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>

La Cina è dal 2009 il maggior mercato mondiale per le turbine eoliche, con un installato record di 13,75 Gigawatt di nuova capacità e tre produttori nella lista dei primi 10 al mondo.

Il presidente Sinovel, Han Junliang, ha detto agli investitori che in cinque anni punta a salire dal terzo posto mondiale per capacità installata alla numero uno.

Il settore sta però sperimentando un netto calo dei prezzi, notano gli analisti: in pochi anni da 6.000 yuan per kilowatt si è scesi sotto 4.000 yuan. Ma Sinovel prevede una stabilizzazione attorno a 3.800 yuan per kilowatt ed esclude cali brutali per il futuro.