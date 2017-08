Private equity, Carlyle tratta acquisizione AlpInvest - fonte

NEW YORK, 22 dicembre (Reuters) - Il colosso del private equity Carlyle è in trattative per acquisire AlpInvest Partners, uno dei maggiori investitori in fondi.

E' quanto riferisce una fonte vicina alla situazione.

AlpInvest gestisce asset per oltre 40 miliardi di euro. L'accordo non è vicino, precisa la fonte.

AlpInvest, che gestisce gli investimenti in fondi di private equity per conto degli asset manager olandesi APG e PGGM, consentirebbe a Carlyle di diversificare il business e preparare il terreno all'Ipo, seguendo l'esempio dei concorrenti Blackstone (BX.N) e Kkr (KKR.N).

Una fonte aveva anticipato che Carlyle, che gestisce investimenti per un controvalore di 97,7 miliardi di dollari, sta valutando un collocamento a Wall Street. La presentazione della domanda di ammissione potrebbe avvenire nell'ultima parte del 2011.

APG è il gestore degli asset di ABP, il terzo maggiore fondo pensionistico pubblico al mondo. PGGM gestisce gli asset del fondo pensione del settore sanitario olandese PFZW.