IPO,brilla esordio Usa matricole cinesi internet Youku, Dangdang

NEW YORK, 8 dicembre (Reuters) - Fanno faville nel primo giorno di quotazione a Wall Street le due matricole cinesi Youku.com YOKU.N - una specie di Youtube di Pechino - e Dangdang Inc DANG.N, versione di Amazon.com (AMZN.O) per il Dragone.

"Gli investitori amano entrare per tempo nelle società che potrebbero finire con il dominare i loro mercati" spiega Paul Bard, analista di Renaissance Capital, specializzata sulle IPO. "Ci sono due leader potenziali di due mercati potenzialmente enormi in Cina e questo si riflette nelle contrattazioni di oggi".

Youku ha aperto a 27 dollari in rialzo del 111%, ma alle 18,30 italiane arriva a +160% a 33,5 dollari, con massimo a 37.

Dangdang aveva aperto in rialzo del 53,1% a 24,50 dollari e nella mattinata Usa allunga a 29,47 dollari (+84,3%) con un massimo sopra 30.

Nonostante qualche flop, le matricole cinesi a Wall Street si comportano bene nel 2010: finora le neoquotate di quest'anno hanno un ritorno medio del 30%, secondo dati Thomson Reuters, contro il +23% di tutte le IPO Usa (incluse anche le società cinesi) calcolato da Renaissance.