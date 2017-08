Gm, holding Al Waleed ha sottoscritto ipo per 500 mln dlr - nota

JEDDAH, 23 novembre (Reuters) - In occasione del debutto in borsa della scorsa settimana la saudita Kingdom Holding (4280.SE), che fa capo al principe al Waleed bin Talal, ha sottoscritto una quota pari a 500 milioni di dollari in azioni General Motors (GM.N).

Lo dice una nota del gruppo.

"Kingdom Holding e il presidente, il principe Alwalled bin Talal, hanno sottoscritto l'offerta pubblica iniziale di General Motors per 500 milioni di dollari, corrispondenti a 1% del valore della società" dice il comunicato.