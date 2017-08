IPO, consulente Booz Allen punta a collocamento da 306 mln dlr

4 novembre (Reuters) - Uno dei marchi più noti della consulenza, Booz Allen Hamilton Holding, ha depositato la richiesta di quotazione in Borsa per le azioni ordinarie e nella documentazione si legge che l'operazione punta a raccogliere fino a 305,9 milioni di dollari.

L'offerta sarà per 14 milioni di azioni, a un prezzo posto in una forchetta tra 17 e 19 dollari per azione, con possibile over-allotment di 2,1 milioni di titoli, dice il prospetto preliminare, aggiungendo che la società intende rimborsare debiti con l'incasso del collocamento.

Underwriter dell'operazione sono Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch, Barclays Capital e Credit Suisse.

Booz Allen opera nella consulenza di gestione e tecnologica e tra i clienti ha l'amministrazione Usa. Il titolo sarà quotato con il simbolo Nyse "BAH". Per il trimestre a fine settembre sono attesi ricavi di 1,36-38 miliardi di dollari con utile netto tra 14,5-15 milioni di dollari.