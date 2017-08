VIEW MERCATO - Egp debutta domani, atteso supporto da piccoli

MILANO, 3 novembre (Reuters) - Come si profila il debutto di una IPO che gli investitori professionali non si sono propriamente strappata di mano, con l'offerta coperta 1,1 volta nonostante lo sconto sul minimo del range, e il salvataggio di una domanda retail di proporzione "cinese" (quasi 8 su dieci azioni) ?

In assenza di indicazioni di grey market, sull'esordio di Enel Green Power EGPW.MI tra gli operatori interpellati da Reuters numerosi si dichiarano cauti, qualcuno resta ostile, parecchi sottolineano la sponda dei tanti neo-azionisti - magari già cassettisti per cui la capogruppo Enel è un'istituzione - fermamente intenzionati a tenere per un anno in vista dell'azione bonus (una ogni 20) promessa dall'emittente.

Ecco cosa ci hanno detto:

MARCO VAILATI, DIRETTORE INVESTIMENTI DI CASSA LOMBARDA

"Il retail difficilmente venderà il primo giorno, anche perchè viene premiato il mantenimento dei titoli per un anno e il fatto che Egp sia stata prezzata sotto la forchetta riduce il rischio di downside al debutto; ma poi dipenderà dalle condizioni generali di mercato.

Non prevedo forti scossoni in una direzione o l'altra. C'è una minore probabilità che scenda ma non mi aspetto un rally.

Va anche tenuto conto di fattori fra cui la "difesa" del titolo da parte dei collocatori. Non mi aspetto un forte rialzo a meno che non ci sia una revisione straordinaria dell'indice (FTSE Mib) che costringa i gestori dei fondi passivi a comprare".

TRADERITALIANO

"Penso che aprirà bene. Il retail non venderà per un anno, fino alla bonus share. Gli istituzionali hanno una quota limitata e sono stati selezionati (molti fondi pensione)".

FRANCESCO LEGHISSA, UFFICIO STUDI COPERNICO SIM

"Non prevedo grossissimi scambi domani, quelli che dovevano prenderla nel retail se la sono presa e gli istituzionali probabilmente staranno alla finestra perchè a 1,6 euro poteva andare bene, ma se il prezzo fosse stato più basso sarebbero stati più contenti. Gli istituzionali l'hanno vista più come una growth che una value. Pensano che l'idroelettrico ha possibilità di sviluppo limitate e che gli investimenti eolici, dipendenti dagli incentivi, saranno difficilmente abbondanti".

ANALISTA MILANESE

"Lo sconto che hanno deciso è quello che mi aspettavo per un'Ipo. Ma è difficile prevedere che cosa possa fare un singolo titolo in un mercato come sarà quello di domani esposto alle ripercussioni delle elezioni Usa di metà mandato, alle decisioni di politica monetaria della Fed e ai temi macro".

TRADER MILANESE

"Visto che hanno abbassato il prezzo all'ultimo momento, difficile dire come aprirà. A me non piace."

GESTORE ITALIANO

"Entra nell'indice, hanno sottoallocato gli istituzionali (rispetto a quanto era stato preannunciato), hanno collocato al minimo della forchetta... Comunque per me resta cara e quindi non interessante".

TRADER MILANESE

"Non c'è un buon sentiment. L'hanno data a tutti quelli che la chiedevano, per cui potrebbe darsi che se iniziano a vedere un segnale negativo in apertura la vendano a raffica".

TRADER

"Credo aprirà abbastanza forte. Ovviamente dipenderà dal mercato".

TRADER

"Non credo che vedremo forti movimenti, un massimo del 5% in rialzo o in ribasso".

LE CIFRE

Egp ha offerto a 1,6 euro (dal range precedente 1,8-2,1) oltre 1,6 miliardi di azioni, incluse quelle legate all'opzione di over-allotment, equivalenti a una capitalizzazione della società pari a 8 miliardi. Al retail, quasi tutto in Italia e spiccioli in Spagna, sono andate circa 1,26 miliardi di azioni, 187 milioni di azioni sono andate a istituzionali esteri, 174 milioni a istituzionali italiani (nei due casi con riparto).

L'incasso complessivo, compresa la greenshoe, è di circa 2,6 miliardi di euro. In caso di non esercizio l'incasso scenderebbe a circa 2,23 miliardi.