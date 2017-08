Enel,in Ipo Egp 361,6 mln azioni a istituzionali, 1.219 a retail

ROMA, 2 novembre (Reuters) - Enel (ENEI.MI) nell'offerta pubblica di vendita di azioni di Enel green power (Egp) ha assegnato al retail 1.218,782 milioni di azioni e 361,616 milioni agli istituzionali.

E' quanto si legge in un annuncio a pagamento di Enel che sarà pubblicato domani sui principali quotidiani.

In particolare per quel che riguarda gli istituzionali: le richieste erano venute da 56 investitori italiani per un totale di 191,5 milioni di azioni e sono state assegnati a 52 investitori 174,364 milioni di azioni; 163 erano state le richieste da investitori esteri per complessivi 325 milioni di azioni e a 111 investitori sono stati assegnati 187,2 milioni di azioni.

Interamente soddisfatte invece le richieste del retail.