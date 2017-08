CORR-Cir, Axa PE entra in Kos, rileverà fino a 46,7% per 150 mln

Corregge quota iniziale AxaPE, precisa socio entrante

MILANO, 28 ottobre (Reuters) - Cir (CIRX.MI) e Axa Private Equity hanno raggiunto un accordo che prevede l'ingresso della società di private equity - che fa capo all'omonimo colosso assicurativo francese - in Kos con una quota del 41,1%, da incrementare in tre anni al 46,7%, per un impegno complessivo di 150 milioni di euro.

Al completamento dell'operazione, che vedrà Axa PE rilevare le quote della maggior parte dei soci di minoranza e sottoscrivere un aumento di capitale riservato cui ne seguiranno altri per l'incremento successivamente previsto della quota, Cir resterà azionista con una partecipazione del 51%. Per Kos, si legge in una nota, viene revocato il progetto di Ipo che resta però un'opzione nel medio-lungo periodo. La società aveva presentato richiesta di entrare in borsa nel marzo scorso. "Grazie all'accordo, Kos disporrà di nuove risorse a supporto dei progetti di crescita", si legge nel comunicato Cir.

