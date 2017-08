MILANO, 20 ottobre (Reuters) - Borsa Italiana comunica l'ammissione alle negoziazioni sull'Aim delle azioni ordinarie emesse da Vita Società Editoriale.

L'inizio delle negoziazioni, si legge in una nota, è in calendario per il prossimo 22 ottobre.

Il Nomad è Ugf Merchant, lo specialista Banca Finnat Euramerica.