GM, presidente vede collocamento in borsa a 20-25 dollari

SAN ANTONIO, 14 ottobre (Reuters) - Le azioni di General Motors Co [GM.UL] saranno probabilmente collocate in borsa ad un prezzo compreso fra 20 e 25 dollari a novembre, secondo il presidente della casa automobilistica Ed Whitacre.

"E' un po' presto per dirlo ma sarà nel range dei 20 dollari .. 20, 25 dollari, qualche cosa del genere immagino", ha risposto Whitacre ad una domanda sul prezzo delle azioni GM in occasione dell'Ipo.

Whitacre non ha voluto fornire dettagli sulle dimensioni dell'operazione, limitandosi a dichiarare che consentirà allo Stato Federale americano di ridurre la propria partecipazione, attualmente pari al 50%.

"Non so quanti titoli venderemo ma posso dirvi che il collocamento in borsa, che avrà luogo a novembre, sarà un successo", ha dichiarato.