MILANO, 13 ottobre (Reuters) - La Consob ha dato questo pomeriggio il via libera alla pubblicazione del prospetto informativo per l'Ipo di Enel gree power (ENEI.MI), la società per le rinnovabili di cui il gruppo elettrico ha deciso di collocare una quota di minoranza.

Lo riferisce una fonte vicina alla vicenda.

L'avvio dell'Ipo è previsto per il 18 ottobre.