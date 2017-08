PUNTO 1 - Enel Green Power, Borsa ammette titoli a quotazione

(Aggiunge background)

MILANO/ROMA, 11 ottobre (Reuters) - Borsa Italiana comunica che, con provvedimento datato oggi, ha disposto l'ammissione alle negoziazioni del Mercato telematico azionario (Mta) le azioni ordinarie Enel Green Power (ENEI.MI).

Lo sponsor, si legge in un comunicato, è Mediobanca.

La data di inizio delle negoziazioni verrà stabilita con successivo avviso di Borsa.

Enel, che controlla l'utility spagnola Endesa (ELE.MC), ha programmato di vendere una quota di minoranza della divisione per le rinnovabili Enel green power (Egp) con una doppia Ipo in Italia e Spagna. Inidscrezioni di stampa parlano di un 30%.

Per la metà del mese sono attesi sia il via libera della Consob al prospetto sia la decisione del cda sull'intervallo di prezzo.

L'ipo partirà il 18 ottobre e si protrarrà per due settimane.

Egp ha un debito di circa 3 miliardi ed è stata valutata fino a 12 miliardi nella fase di pre-marketing.

Enel ha deciso di vendere in una Ipo una quota di minoranza della sua società che opera nelle rinnovabili per riuscire a centrare gli obiettivi di indebitamento per il 2010 che prevedono i 45 miliardi al netto dell'effetto di cambio.

Se Enel porterà a termine l'Ipo raccoglierà all'incirca 3 miliardi di euro. Questo renderà la quotazione di Egp la più grande offerta pubblica dopo la quotazione della società spagnola delle rinnovabili che fa capo al gruppo Iberdrola IBR.MC.