Ipo, Kuwait pronto a investire 1 mld dlr in collocamento Aia

HONG KONG, 4 ottobre (Reuters) - Il fondo sovrano Kuwait Investment Authority (KIA) si è impegnato ad acquistare circa un miliardi di dollari in azioni nel contesto della Ipo di AIA Group, controllata nel segmento vita dell'americana Aig (AIG.N).

Lo riferisce una fonte vicina alla vicenda. Aia punta a raccogliere almeno 15 miliardi di dollari con un'offerta al pubblico che sarà prezzata domani e che potrebbe essere una della maggiori dell'anno a livello mondiale.

Mesi fa aveva tentato di comprare Aia il colosso inglese Prudential, ma l'offerta che valutava il gruppo oltre 35 miliardi - poi ridotta a poco più di 30 - non aveva avuto successo.

"Alcune delle compagnie cinesi trattano più di due volte l'embedded value e per questo penso che Aia possa spuntare più di 30 miliardi di valutazione" sostiene Sally Yim, VP di Moody's Investors Service a Hong Kong.

Non è ancora nota l'entità esatta della quota Aia che verrà offerta in Ipo ma le previsioni sono per circa metà del capitale, con Aig orientata a tenere almeno il 30% per un anno dopo il collocamento. Gli investitori "cornerstone" come Kia dovrebbero tenere un 15-20%.