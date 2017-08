IPO possibile per inglese Edwards (tecnologie vuoto) -fondi soci

LONDRA, 17 settembre (Reuters) - Una IPO, o in alternativa la cessione, è nel futuro della britannica Edwards, società leader nelle tecnologie del vuoto di cui sono azionisti di riferimento fondi di private-equity.

Edwards e i soci principali CCMP Capital e Unitas Capital annunciano in una nota di aver designato Morgan Stanley, Goldman Sachs e Bank of America Merrill Lynch come adviser "sulle alternative strategiche" della società.

Tali alternative "potranno includere una cessione, o un cambio della struttura attuale di controllo, che potrebbe includere una IPO", si legge.

Fonti vicine al dossier avevano detto martedì a Reuters che i soci di Edwards - entrambi i fondi sono ex divisioni di JPMorgan (JPM.N) - valutano la società circa 1,5 miliardi di sterline.

Tra i concorrenti di Edwards, in alcune aree Applied Materials (AMAT.O), leader mondiale nel segmento delle apparecchiature per la produzione di chip, la giapponese Ebara Corp (6361.T) e la svizzera Leybold Vacuum (controllata OC Oerlikon (OERL.S)).