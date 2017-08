Enel, Gnudi conferma Ipo in autunno, nessuno sconto su prezzo

CERNOBBIO, 3 settembre (Reuters) - Il collocamento in borsa della controllata Enel (ENEI.MI) sulle energie rinnovabili Green Power è confermato per il prossimo autunno e non sarà necessario fare uno sconto sul prezzo.

Lo ha detto il presidente di Enel Piero Gnudi a margine del workshop Ambrosetti. "L'intenzione è quella di effettuare l'Ipo il prossimo autunno e la quotazione sarà tra Milano e Madrid", ha sottolineato il manager.

Riguardo alle indiscrezioni stampa di un avvio del roadshow il 18 ottobre, Gnudi ha preferito non commentare. "Collocheremo un'azienda con grandi prospettive e non credo che ci sia necessità di fare sconti", ha così risposto Gnudi a chi gli chiedeva se l'azienda fosse disposta a uno sconto sul prezzo di collocamento per invogliare gli investitori.