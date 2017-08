NEW YORK, 2 settembre (Reuters) - General Motors Co [GM.UL] ha in programma il debutto alla borsa Usa, dopo la nuova Ipo, il 18 novembre.

Lo dicono due fonti vicine alla vicenda, aggiungendo che il roadshow dovrebbe iniziare il 3 novembre, il giorno dopo le elezioni mid-term americane e il prezzo dell'offerta dovrebbe essere fissato il 17 novembre.

Le fonti hanno precisato che il programma potrebbe variare in relazione all'andamento dei mercati.