GM ha presentato alla Sec domanda di quotazione

NEW YORK/DETROIT, 18 agosto (Reuters) - General Motors Co [GM.UL] ha detto nella notte di aver presentato la domanda di quotazione, un passo importante verso il rimborso degli aiuti pubblici erogati lo scorso anno per 50 miliardi di dollari.

Le azioni saranno trattate a New York e a Toronto.

L'Ipo di GM potrebbe essere la più grande da quella di Visa Inc (V.N) da 19,7 miliardi di dollari del marzo 2008 e potrebbe raccogliere fino a 20 miliardi di dollari.

La richiesta di quotazione non specifica quante azioni saranno oggetto dell'offerta e non indica un range di prezzo.