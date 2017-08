GM, richiesta quotazione rinviata, documentazione completa-fonti

NEW YORK/DETROIT, 18 agosto (Reuters) - La domanda di quotazione di General Motors Co [GM.UL], che era attesa per la giornata di ieri, è stata rinviata.

Tre fonti vicine alla vicenda hanno detto a Reuters che l'offerta non sarebbe stata presentata martedì, aggiungendo che la decisione sui tempi spetta alla società. Tutta la documentazione S-1, che GM presenterà alla Securities and Exchange Commission, è stata completata.

Fonti nei giorni scorsi avevano detto a Reuters che la richiesta sarebbe stata presentata ieri.

L'agenzia di stampa Bloomberg ha scritto, citando una bozza del documento per la quotazione, che potrebbero essere quotate anche azioni privilegiate.