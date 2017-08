China Everbright Bank, titolo debutta a Shanghai in rialzo 18%

SHANGHAI, 18 agosto (Reuters) - Il titolo China Everbright Bank (601818.SS) è balzato del 18% al suo debutto alla borsa di Shanghai, superando le attese.

Il rialzo batte facilmente quello della recente quotazione di Agricultural Bank of China (601288.SS)(1288.HK), la maggiore Ipo a livello mondiale, che nel primo giorno di contrattazioni a metà luglio era salita meno dell'1% e da allora ha avuto un andamento piuttosto stagnante.

Gli analisti attribuiscono il forte esordio di Everbright all'ottimismo degli investitori sulle banche cinesi più piccole e sui loro buoni conti, oltre che al prezzo dell'Ipo di Everbright, che prevedeva una valutazione inferiore a quella di molte concorrenti.

"Il debutto di Everbright mi ha sorpreso", commenta Dorris Chen, analista di BNP Paribas a Shanghai. "Siamo nella stagione delle trimestrali e vediamo cifre molto solide per banche minori come China Merchants (3968.HK), Minsheng (1988.HK) e Citic Bank (0998.HK)(601998.SS), e Everbright".

La banca ha lanciato la sua offerta in condizioni di mercato significativamente diverse da quelle di un mese fa, all'epoca dell'Ipo di AgBank, con l'indice della borsa di Shanghai .SSEC salito del 10% nel periodo.

"Il sentiment degli investitori verso le banche è migliorato, essendoci meno preoccupazione su ulteriori strette monetarie, mentre i rischi legati alle sofferenze si dissiperanno se la crescita economica sarà forte", osserva Yu Wei, analista di Guoyuan Securities a Shanghai. "I titoli bancari sono inoltre interessanti per alcuni investitori perché le loro valutazioni sono su minimi storici".

Gli analisti interpellati da Reuters avevano stimato un rialzo del 5% o inferiore per il debutto di Everbright, sottolineando che i timori per lo stato di salute del settore bancario avrebbero potuto raffreddare l'interesse del mercato nei confronti dell'istituto, numero unidici in Cina.

Il titolo invece oggi ha chiuso a 3,66 yuan, in rialzo del 18% rispetto al prezzo di Ipo di 3,10 yuan. L'indice della borsa di Shanghai .SSEC ha perso lo 0,2%.