Aig sceglie Deutsche, Goldman e M.Stanley per Ipo Aia - fonti

HONG KONG, 21 luglio (Reuters) - L'assicuratore americano American International Group (AIG.N) nominerà Deutsche Bank (DBKGn.DE), Goldman Sachs (GS.N) e Morgan Stanley (MS.N) quali coordinatori globali per l'Ipo della controllata asiatica del ramo vita American International Assurance (Aia), riferiscono fonti vicine all'operazione.

Lunedì Aig ha nominato Mark Tucker quale nuovo chief executive di Aia e formalmente annunciato l'Ipo.

Fonti avevano in precedenza detto a Reuters che l'operazione potrebbe fruttare 15 miliardi di dollari. Aia ha preferito non commentare così come Goldman, mentre Deutsche Bank e Morgan Stanley non sono state raggiungibili per un commento. Un po' meno di due mesi fa era fallita l'offerta su Aia della inglese Prudential (PRU.L).