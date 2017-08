Buyout, Axa PE interessata a quota minoranza Kos (Cir) - fonti

MILANO, 16 luglio (Reuters) - Axa Private Equity è interessata ad acquisire una quota di minoranza di Kos, la società attiva nel settore dell'assistenza socio-sanitaria controllata da Cir (CIRX.MI).

E' quanto riferisce una fonte vicina alla materia, confermando l'indiscrezione riportata da un quotidiano.

"C'è un interesse (da parte di Axa) per una quota di minoranza, una compartecipazione", spiega la fonte, aggiungendo che "un eventuale deal verrebbe concluso dopo l'estate".

Axa PE, come precisa una seconda fonte vicina alla materia, "non è in trattative con Cir", che controlla il 65,4% del capitale. La holding della famiglia De Benedetti, ricorda la fonte, "non intendeva vendere azioni in sede di Ipo, è impegnata nello sviluppo dell'azienda, ci crede e intende rimanere azionista di controllo".

Axa PE, per le due fonti, avrebbe avviato contatti con gli azionisti di minoranza, ovvero Morgan Stanley (MS.N) (16,4%), Santo Stefano Partecipazioni (9,6%) e Wise Sgr (6,8%).

Morgan Stanley e Wise, in qualità di investitori finanziari, sono i maggiori indiziati, dato in occasione del collocamento prevedevano di monetizzare, in tutto o in parte, le loro quote di Kos.

Il terzo azionista di minoranza, spiega una delle fonti, "è un socio di lungo periodo". Si tratta degli ex soci di controllo di Santo Stefano Riabilitazione, rete di centri concentrati soprattutto nelle Marche.

Una terza fonte vicina alla materia riferisce che "un paio di mesi fa Santo Stefano Partecipazioni è stata sciolta e le quote di Kos sono state ridistribuite fra trenta soci, che comunque agiscono in modo coordinato".

Axa PE in Italia (l'ufficio di Milano vede, fra i director, Stefano Mion, Paolo Bergonzini e Nicolò Saidelli) è focalizzata sugli investimenti di minoranza, generalmente al fianco di altri operatori.

Nel settore infrastrutturale, la divisione di private equity del colosso assicurativo francese ha realizzato l'acquisizione dell'80% di Enel Rete Gas (ENEI.MI) insieme a F2i. Nel campo dei buyout, secondo quanto riferito da diverse fonti finanziarie, nelle ultime settimane Axa PE ha valutato diversi dossier; in particolare, ha ripreso in mano (ma non avrebbe compiuto passi formali, né sarebbe orientata a farlo) le carte di Snai (SNAI.MI), per la quale nel novembre scorso aveva presentato un'offerta di buyout insieme a Bridgepoint.

Cir ha comunicato il 14 giugno scorso il rinvio dell'Ipo di Kos (che vedeva Morgan Stanley e Banca Imi come global coordinator), in attesa di "una maggiore stabilità dei mercati finanziari". L'intenzione della holding è riprendere l'iter della quotazione "nei prossimi mesi".

Cir, Axa PE e Wise non hanno commentato le indiscrezioni.