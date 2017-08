Ipo, AgBank avanza di 2,2% in primo giorno scambi a Shanghai

SHANGHAI, 15 luglio (Reuters) - Debutto poco entusiasmante per Agricultural Bank of China (AgBank) (601288.SS) che ha aperto a 2,74 yuan (0,41 dollari) nel primo giorno di contrattazione alla borsa di Shanghai, in rialzo del 2,2% rispetto al prezzo di collocamento di 2,68 yuan (0,40 dollari).

Gli analisti interpellati da Reuters avevano previsto un rialzo del 5% circa per il titolo.

AgBank inizierà a scambiare sulla piazza di Hong Kong domani.

Tra Shanghai e Hong Kong la banca cinese punta a raccogliere 22 miliardi di dollari portando a termine la più grande offerta pubblica finora realizzata.