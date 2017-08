Enel tratta con fondi, non sovrani, su Enel GreenPower - Conti

PRIOLO GARGALLO (SR), 14 luglio (Reuters) - Enel (ENEI.MI) non chiude le porte all'ipotesi di un collocamento privato per una parte della controllata Enel GreenPower, afferma l'AD Fulvio Conti, precisando che fra i possibili interlocutori non ci sono fondi sovrani.

"Nessuno ha abbandonato niente, lavoriamo perché in ottobre si concluda tutto", ha risposto Conti a chi chiedeva se la società avesse abbandonato l'opzione del collocamento privato a margine della cerimonia di inaugurazione di un impianto fotovoltaico in provincia di Siracusa.

"Non parlo con i fondi sovrani, parlo con i fondi", ha aggiunto il manager a proposito degli interlocutori.