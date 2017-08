Atlantia-Sias, fusione in Asa asset Sud America, obiettivo Ipo

MILANO, 12 luglio (Reuters) - Atlantia (ATL.MI) e Sias (SIS.MI) comunicano di aver depositato il progetto di fusione per incorporazione della Società Autostrade per il Cile (Apc) in Autostrade Sud America (Asa), con l'obiettivo di una possibile quotazione in uno o più mercati borsistici regolamentati.

L'operazione, si legge in un comunicato, porterà Atlantia e Sias a controllare il 45,7% a testa del capitale di Asa, per un valore economico pari a 524 milioni di euro cadauna. Gli asset cileni risultano iscritti nel bilancio consolidato di Atlantia per 131 milioni e in quello di Sias per 125 milioni.

Mediobanca (MDBI.MI), che controlla il 10% di Asa, subirà una diluizione della partecipazione.

