Ipo, First Capital (investment company) chiede ammissione ad Aim

MILANO, 12 luglio (Reuters) - L'assemblea dell'investment company First Capital ha deliberato di procedere alla richiesta di ammissione alla quotazione all'Aim.

L'operazione, si legge in un comunicato, curata da Ugf Merchant come Nomad, Madison Corporate Finance come advisor e da Nctm sul fronte legale, prevede la quotazione, "entro i prossimi mesi", attraverso un aumento di capitale di 40 milioni.

First Capital è specializzato in private investments in public equity e focalizzato sulle small cap quotate.