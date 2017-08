AgBank, greenshoe sarà esercitata, richieste Shanghai 10 volte

SHANGHAI, 7 luglio (Reuters) - Per Agricultural Bank of China (AgBank) [ABC.UL] sarà esercitata l'opzione di overallotment relativa alla tranche di offerta su Shanghai, un 15% in più di Ipo che porterà il totale offerto su quel mercato a 25,57 miliardi di titoli in yuan.

Lo ha detto la banca, dopo indiscrezioni di una fonte vicina al dossier.

Le richieste su Shanghai sono state circa 10 volte l'ammontare di titoli offerto e i titoli, è stato appena annunciato, saranno venduti a 2,68 yuan, al top della forchetta. Il prezzo equivale, per l'intero valore di Ipo su Shanghai, a 68,5 miliardi (10,10 miliardi dollari).

La tranche di Hong Kong ha fruttato circa 10,5 miliardi di dollari, mentre la prossima settimana (non come Ipo) dovrebbero essere offerte azioni anche in Giappone, secondo fonti stampa.

AgBank inizierà a scambiare il 15 a Shanghai e il 16 luglio a Hong Kong.