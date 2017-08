PUNTO 1 - Ipo AgBank, fissati prezzi, sarà offerta record -fonti

(riscrive con fonti su prezzi Hong Kong e Shanghai)

SHANGHAI/HONG KONG, 6 luglio (Reuters) - Il prezzo dell'Ipo di Agricultural Bank of China (AgBank) a Hong Kong è stato fissato a 3,20 dollari locali, mentre il collocamento a Shanghai avverrà a 2,68 yuan per azione.

E' quanto riferiscono diverse fonti vicine alla materia. Il range indicativo dell'offerta era 2,88-3,48 dollari di Hong Kong.

L'indiscrezione arriva dopo la chiusura dei book dell'offerta di titoli finalizzata alla quotazione sui listini di Hong Kong e Shanghai.

Se la greenshoe verrà esercitata integralmente, AgBank raccoglierà 22,2 miliardi di dollari, stabilendo il nuovo record assoluto per un'Ipo. Industrial & Commercial Bank of China (1398.HK) (601398.SS), infatti, nel 2006 raccolse 21,9 miliardi di dollari.

Due fund manager, in precedenza, avevano detto di attendersi che il prezzo sarebbe stato fissato a 3,28 dollari di Hong Kong, a metà del range indicativo.

Una fonte vicina al dossier aveva detto che l'offerta di AgBank a Shanghai è stata sottoscritta circa venti volte dagli investitori istituzionali.

Uno dei fund manager aveva spiegato che la banca avrebbe prezzato l'offerta a Shanghai al massimo della forchetta indicativa, ovvero a 2,68 yuan, come effettivamente si è verificato.

L'ufficializzazione del pricing è attesa per domani.

AgBank sarebbe valutata circa 150 miliardi di dollari, divenendo la quarta banca al mondo per capitalizzazione, dopo Icbc, China Construction Bank (0939.HK) (601939.SS) e Hsbc (HSBA.L).

AgBank ha 24.000 filiali, 441.000 dipendenti e 320 milioni di clienti.

L'Ipo della banca cinese è molto attesa, sia perché rappresenta un banco di prova per gli altri istituti che hanno in cantiere aumenti di capitale (Bank of China (3988.HK) (601988.SS) e Icbc), sia perché è un barometro dell'appetito di rischio.

Il debutto a Shanghai di AgBank è previsto per il 15 luglio, mentre lo sbarco alla borsa di Hong Kong avverrà il giorno successivo.