Ipo, AgBank restringe range prezzo collocamento Hong Kong -fonti

HONG KONG, 5 luglio (Reuters) - Agricultural Bank of China [ABC.UL] ha ridotto la forchetta di prezzo per l'offerta di Hong Kong, portando il range a 3,18-3,38 dollari di HK per azione dal precedente 2,88-3,48.

Lo dicono due fonti.

Il book per gli istituzionali di Hong Kong si è chiuso oggi alle 11 italiane, in anticipo, e la riduzione del range - che ora ha un minimo più alto e un massimo leggermente più basso - darà agli investitori un'idea più chiara del prezzo definitivo, dice una fonte da una investment bank cui fa eco un investitore nella Ipo.